Registrarse
SECTOR INMOBILIARIO
CONSTRUCCIÓN
SERVICIOS
NOTICIAS
OPINIONES
PRODUCTOS Y SERVICIOS
PROVEEDORES
DISEÑO/DECORACIÓN
Registrarse
¡Bienvenido!
Ingrese a su cuenta
tu nombre de usuario
tu contraseña
¿Olvidaste tu contraseña?
Recuperación de contraseña
Recupera tu contraseña
tu correo electrónico
Buscar
Construmis
Construmis
Buscar
Buscar
Construmis
Mi Cuenta
Ingrese a su cuenta
Ingresar
Registrarse
SECTOR INMOBILIARIO
Nuevos requisitos para registrar hipotecas divisibles: Nación busca facilitar el acceso al crédito para viviendas en desarrollo
5 de noviembre de 2025
Crédito hipotecario para el pozo: el nuevo régimen que cambia las reglas, pero aún espera implementación bancaria
4 de noviembre de 2025
Posadas se posiciona como principal polo inmobiliario de Misiones en un mercado en ajuste
31 de octubre de 2025
Mercado inmobiliario argentino: costos récord, ventas en pozo en recuperación y créditos hipotecarios bajo presión
20 de octubre de 2025
Alquileres en Argentina: qué hacer ante la mora del inquilino tras la derogación de la ley
20 de octubre de 2025
CONSTRUCCIÓN
La construcción consolida su recuperación: cuatro meses consecutivos de mejora en la actividad y expectativas positivas tras la pandemia
12 de noviembre de 2025
Actividad industrial y construcción en septiembre de 2025: estancamiento fabril frente a la recuperación sostenida de obras y consumo de insumos
10 de noviembre de 2025
Costos de construcción 2025 con precios actualizados de materiales y su impacto en obras tradicionales
10 de noviembre de 2025
Crisis en la construcción: 120.000 empleos perdidos, canteras al 25% y la obra pública como clave para la recuperación
7 de noviembre de 2025
Paritarias de la construcción: UOCRA mantiene salarios de octubre para obreros en yacimientos petroleros y gasíferos en noviembre 2025
5 de noviembre de 2025
SERVICIOS
Extienden el plan de facilidades de pago para la Tasa General de Inmuebles en Posadas
6 de marzo de 2025
Posadas | Prorrogan hasta el 28 de febrero el pago anual de la Tasa General de Inmuebles
11 de febrero de 2025
Paso a paso para limpiar los filtros del aire acondicionado
5 de febrero de 2025
Salario en febrero del 2025: cuál es el sueldo básico de los trabajadores de la construcción
31 de enero de 2025
Cómo mejorar la aislación térmica en las casas: mejores opciones y precios de pinturas
28 de enero de 2025
NOTICIAS
Argentina
CAMARCO celebra la normalidad de las elecciones y reafirma su compromiso con el desarrollo y el diálogo institucional
Construcción
El freno en la construcción privada: la venta de insumos cayó en agosto y encendió las alertas en el sector
Noticias
Créditos hipotecarios UVA: requisitos, costos y desafíos para acceder a la vivienda propia en Argentina
Argentina
Consorcios podrán rubricar libros contables: el gobierno nacional impulsa su inscripción voluntaria en todo el país
OPINIONES
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Desde Brasil al corazón del Mercosur: Casa do Construtor apostó por Argentina en el FranquiDay Rosario
29 de mayo de 2025
Mega Black Friday: el programa Ahora Construcción ofrece hasta 12 cuotas sin interés para la compra de materiales
18 de diciembre de 2024
Aislamiento térmico: lanzan una pintura ecológica que ayuda a reducir la temperatura, el consumo energético y se produce en Misiones
6 de diciembre de 2024
Cuánto cuesta contratar un pintor en Misiones y qué se debe tener en cuenta antes de hacerlo
26 de noviembre de 2024
Una empresa misionera obtuvo la certificación de calidad internacional IS0 9001
29 de octubre de 2024
PROVEEDORES
La construcción en seco: una revolución en la industria con grandes oportunidades laborales
11 de noviembre de 2024
Mientras se define quién será el nuevo dueño de la empresa Loma Negra, las ventas de cemento bajaron 17%
8 de noviembre de 2024
Alojamientos turísticos en Misiones: cómo es el nuevo proceso de categorización
5 de noviembre de 2024
DISEÑO/DECORACIÓN
Las 5 mejores herramientas de inteligencia artificial para decorar interiores
12 de noviembre de 2025
Vinílico vs Flotante: todo lo que hay que saber antes de elegir un piso
7 de noviembre de 2025
Renders inteligentes: el arte de diseñar casas con precisión a través de los prompts
30 de octubre de 2025
La cocina del 2025: diseño, tecnología y materiales que transforman el corazón del hogar
28 de octubre de 2025
Paso a paso para remover cerámicas y porcelanatos sin dañarlos
27 de octubre de 2025
SECTOR INMOBILIARIO
Nuevos requisitos para registrar hipotecas divisibles: Nación busca facilitar el acceso al crédito para viviendas en desarrollo
5 de noviembre de 2025
Crédito hipotecario para el pozo: el nuevo régimen que cambia las reglas, pero aún espera implementación bancaria
4 de noviembre de 2025
Posadas se posiciona como principal polo inmobiliario de Misiones en un mercado en ajuste
31 de octubre de 2025
Mercado inmobiliario argentino: costos récord, ventas en pozo en recuperación y créditos hipotecarios bajo presión
20 de octubre de 2025
Alquileres en Argentina: qué hacer ante la mora del inquilino tras la derogación de la ley
20 de octubre de 2025
CONSTRUCCIÓN