Registrarse
SECTOR INMOBILIARIO
CONSTRUCCIÓN
SERVICIOS
NOTICIAS
OPINIONES
PRODUCTOS Y SERVICIOS
PROVEEDORES
DISEÑO/DECORACIÓN
Registrarse
¡Bienvenido!
Ingrese a su cuenta
tu nombre de usuario
tu contraseña
¿Olvidaste tu contraseña?
Recuperación de contraseña
Recupera tu contraseña
tu correo electrónico
Buscar
Construmis
Construmis
Buscar
Buscar
Construmis
Mi Cuenta
Ingrese a su cuenta
Ingresar
Registrarse
SECTOR INMOBILIARIO
Estrategias de flipping inmobiliario para invertir en propiedades usadas y revalorizarlas con reformas
9 de diciembre de 2025
Usucapión en Argentina: cuándo se puede dejar de pagar el alquiler y adquirir una propiedad por el paso del tiempo
2 de diciembre de 2025
Cómo poner una propiedad en regla para venderla con crédito hipotecario en Argentina
17 de noviembre de 2025
Crédito hipotecario para el pozo: el nuevo régimen que cambia las reglas, pero aún espera implementación bancaria
13 de noviembre de 2025
Nuevos requisitos para registrar hipotecas divisibles: Nación busca facilitar el acceso al crédito para viviendas en desarrollo
5 de noviembre de 2025
CONSTRUCCIÓN
Construir una vivienda ya cuesta más que comprar una usada debido al impacto del dólar, la inflación y el aumento del metro cuadrado en...
12 de diciembre de 2025
Estrategias de flipping inmobiliario para invertir en propiedades usadas y revalorizarlas con reformas
9 de diciembre de 2025
00:03:43
Cresia y Mundo Propiedades presentan en Posadas el proyecto que redefine el desarrollo inmobiliario en Paraguay
5 de diciembre de 2025
Costos de la construcción: ¿cuáles son las proyecciones para diciembre 2025?
2 de diciembre de 2025
Construcción | El titular de CAMARCO alerta por pérdida de 120 mil empleos y pide ajustes precisos: “Hay que pasar de la motosierra al...
2 de diciembre de 2025
SERVICIOS
Extienden el plan de facilidades de pago para la Tasa General de Inmuebles en Posadas
6 de marzo de 2025
Posadas | Prorrogan hasta el 28 de febrero el pago anual de la Tasa General de Inmuebles
11 de febrero de 2025
Paso a paso para limpiar los filtros del aire acondicionado
5 de febrero de 2025
Salario en febrero del 2025: cuál es el sueldo básico de los trabajadores de la construcción
31 de enero de 2025
Cómo mejorar la aislación térmica en las casas: mejores opciones y precios de pinturas
28 de enero de 2025
NOTICIAS
Argentina
CAMARCO celebra la normalidad de las elecciones y reafirma su compromiso con el desarrollo y el diálogo institucional
Construcción
El freno en la construcción privada: la venta de insumos cayó en agosto y encendió las alertas en el sector
Noticias
Créditos hipotecarios UVA: requisitos, costos y desafíos para acceder a la vivienda propia en Argentina
Argentina
Consorcios podrán rubricar libros contables: el gobierno nacional impulsa su inscripción voluntaria en todo el país
OPINIONES
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Techos fríos: la nanopintura misionera que reduce hasta un 40% la temperatura y ayuda a enfrentar el verano
22 de noviembre de 2025
Desde Brasil al corazón del Mercosur: Casa do Construtor apostó por Argentina en el FranquiDay Rosario
29 de mayo de 2025
Mega Black Friday: el programa Ahora Construcción ofrece hasta 12 cuotas sin interés para la compra de materiales
18 de diciembre de 2024
Aislamiento térmico: lanzan una pintura ecológica que ayuda a reducir la temperatura, el consumo energético y se produce en Misiones
6 de diciembre de 2024
Cuánto cuesta contratar un pintor en Misiones y qué se debe tener en cuenta antes de hacerlo
26 de noviembre de 2024
PROVEEDORES
La construcción en seco: una revolución en la industria con grandes oportunidades laborales
11 de noviembre de 2024
Mientras se define quién será el nuevo dueño de la empresa Loma Negra, las ventas de cemento bajaron 17%
8 de noviembre de 2024
Alojamientos turísticos en Misiones: cómo es el nuevo proceso de categorización
5 de noviembre de 2024
DISEÑO/DECORACIÓN
Tendencias de interiorismo 2026: espacios cálidos, sensoriales, con texturas naturales y bienestar emocional
13 de diciembre de 2025
Estrategias de flipping inmobiliario para invertir en propiedades usadas y revalorizarlas con reformas
9 de diciembre de 2025
Paso a paso para remover cerámicas y porcelanatos sin dañarlos
1 de diciembre de 2025
Las 5 mejores herramientas de inteligencia artificial para decorar interiores
1 de diciembre de 2025
Adiós a las persianas: innovación y estética marcan el rumbo en las viviendas
19 de noviembre de 2025
SECTOR INMOBILIARIO
Estrategias de flipping inmobiliario para invertir en propiedades usadas y revalorizarlas con reformas
9 de diciembre de 2025
Usucapión en Argentina: cuándo se puede dejar de pagar el alquiler y adquirir una propiedad por el paso del tiempo
2 de diciembre de 2025
Cómo poner una propiedad en regla para venderla con crédito hipotecario en Argentina
17 de noviembre de 2025
Crédito hipotecario para el pozo: el nuevo régimen que cambia las reglas, pero aún espera implementación bancaria
13 de noviembre de 2025
Nuevos requisitos para registrar hipotecas divisibles: Nación busca facilitar el acceso al crédito para viviendas en desarrollo
5 de noviembre de 2025
CONSTRUCCIÓN